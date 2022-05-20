Испания

У 27-річного поляка виник конфлікт з головним тренером команди Мацеєм Скоржою.

Захисник київського Динамо Томаш Кендзера покине польський Лех, у якому він виступав на правах оренди із зими цього року. Про це повідомляє Interia Sport.

За інформацією джерела, у 27-річного поляка виник конфлікт із головним тренером Мацеєм Скоржею через відсутність ігрової практики.

Також зазначається, що зараз агенти футболіста шукають йому новий клуб на випадок, якщо ситуація в Україні не стабілізується через військові дії.

Таким чином, Кендзера або повернеться до київського клубу, або запросить повноцінний трансфер для продовження кар'єри.

У складі польського клубу, у якому він нещодавно став чемпіоном Польщі, футболіст провів шість матчів.