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Гру організував легендарний нападник Самуель Ето'О.

У понеділок, 23 травня, о 21:45 відбудеться благодійний матч, у якому візьмуть участь зірки світового футболу, серед яких Андрій Шевченко, Ліонель Мессі, Франческо Тотті, Веслі Снейдер та інші.

Мета гри – збір коштів для підтримки протидії будь-яким видам дискримінації та для забезпечення потреб українських переселенців, які вимушено покинули свої домівки через війну РФ.

Відео:

Гра буде зіграна у два тайми по тридцять хвилин.