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Зазвичай, від тривоги рятує інформаційна дієта. Але зараз не можна уникати новин, бо не можна бути не в темі.

Іноді інформації буває аж занадто багато, і буквально трясе від втоми – не фізичної, а емоційної. Де взяти сили? Експертка компанії 7dreamsport професійна спортсменка Ольга Кабан має рецепт: Біжи, мила моя, біжи!

Якщо тяжко від новин і нічого не допомагає, не ігноруйте проблему. Інакше доведеться перетворитися на «грудку ненависті та болю». Виходити з цього стану вкрай важко. Можна шукати підтримки у друзів чи рідних. Але їм, найімовірніше, теж непросто. Виявляється, у світі по-справжньому немає на кого спертися, – тільки на себе!

Найважливіші події відбуваються у голові.

Коли стрес є, а м’язової реакції немає, наш мозок закипає. Стрес має трансформуватися у фізичну дію. Для людини це природно. Тому при тривалому стресі – біжіть. Давні люди бігали або щоб наздогнати здобич, або щоб втекти від небезпеки. Ми біжимо від стресу.

Коли людина біжить, вона віддається природній стихії, тому відчуває натхнення. Іноді люди бігають саме заради цього. Відчуття кращої версії себе з’являється вже за кілька занять, навіть коли фізична форма є дещо далекою від ідеалу.

Регулярні пробіжки підтримують тонус м'язів. Без навантажень м’язи слабшають, а це – живіт, хворий поперек, нерівна постава і в'ялі сідниці. Особливо важливі м’язи, що підтримують внутрішні органи, та м'язи кора. Завдяки ним людина відчуває себе стрункою ланню або пружним м’ячиком, а не мішком з картоплею.

Спробуйте, позитивний ефект виявиться буквально за кілька днів. Але не забувайте про помірність. Іноді хочеться бігти ще й ще. Це вказує на високий рівень стресу, бо втома не дає думати про погане. Важливо не перестаратися. Надмірне навантаження – це не є добре, якщо ви не готуєтеся до Олімпіади.

В першу чергу страждають гомілковостоп, сухожилля та зв'язки м'язів, а також хрящі колінних та кульшових суглобів.

Хлопці та дівчата бігають навколо міського озера у кедах, мокасинах, кросівках для трекінгу, баскетболу чи прогулянок, але з часом припиняють заняття. Непридатні кросівки для бігу посилюють навантаження на суглоби, тому люди травмуються.

Хрящова тканина суглобів дорослих людей відновлюється вкрай повільно, а в колінах і зовсім майже не відновлюється. Зрозуміло, травми надовго відвертають від бажання бігати. Тому беріть кроси з товстою п'ятою та гарною амортизацією. Це захистить ваші суглоби.

Взагалі, взуття – це перше, на що слід звернути увагу, коли ви вирішили почати бігати.

Бігові кросівки не бувають унісекс! Вага у жінок, як правило, менша, тому амортизуючі властивості підошви бігових кросівок для чоловіків та жінок помітно відрізняються. Крім того, жіноча стопа вужча, а значить тут застосовується відповідна колодка.

Колодка – це фундаментальна відмінність оригіналу від репліки. Це ціла наука, на яку провідні виробники витрачають шалені гроші. До речі, тут кожен бренд має власні ноу-хау. Певні моделі підійдуть одній людині, але не будуть ідеальними для іншої.

Однак покладіть цю турботу на консультантів інтернет-магазину 7dreamsport. По-перше, ми працюємо з кількома брендами, тому завжди є вибір та альтернатива. По-друге, у нас виключно оригінал – ніякої репліки! Підтверджено сертифікатами. Нарешті, крім взуття вам знадобиться відповідний одяг – це у нас також є. Причому не лише для початківців, а й для профі.

Одним словом, до всього, що ми маємо в каталозі, залишилося додати ваше бажання займатися спортом.