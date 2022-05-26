Європейські топ-клуби зустрінуться в рамках підготовки до нового чемпіонату.
атлетіко - манчестер юнайтед, getty images
26 травня 2022, 11:45
Клубний сезон завершився та команди вже готують плани щодо підготовки до сезону-2022/23.
Так, мадридський Атлетіко та Манчестер Юнайтед домовились про сумісний спарринг.
Матч відбудеться 30 липня на Ванда Метрополітано.
Відзначимо, що останній раз команди зустрічались між собою в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів цього сезону і тоді перемогу за сумою двох матчів отримав саме іспанський колектив.