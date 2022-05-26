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Європейські топ-клуби зустрінуться в рамках підготовки до нового чемпіонату.

Клубний сезон завершився та команди вже готують плани щодо підготовки до сезону-2022/23.

Так, мадридський Атлетіко та Манчестер Юнайтед домовились про сумісний спарринг.

A familiar rival for the pre-season. pic.twitter.com/xVmwwD4tVk — Atlético de Madrid (@atletienglish) May 26, 2022

Матч відбудеться 30 липня на Ванда Метрополітано.

Відзначимо, що останній раз команди зустрічались між собою в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів цього сезону і тоді перемогу за сумою двох матчів отримав саме іспанський колектив.