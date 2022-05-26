Клубний сезон завершився та команди вже готують плани щодо підготовки до сезону-2022/23.

Так, мадридський Атлетіко та Манчестер Юнайтед домовились про сумісний спарринг.

Матч відбудеться 30 липня на Ванда Метрополітано. 

Відзначимо, що останній раз команди зустрічались між собою в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів цього сезону і тоді перемогу за сумою двох матчів отримав саме іспанський колектив.