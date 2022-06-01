Технічний директор ЦСКА Софія Алан Пардью залишає клуб після півтора роки співпраці.

Фахівець виконував обов'язки головного тренера команди із квітня цього року, але не зміг привести до перемоги у Кубку Болгарії, поступившись Лєвскі (0:1).

Напередодні матчу чемпіонату проти Ботєва фанати клубу ображали темношкірих футболістів на расовому підгрунті та бросали банани в клубний автобус.

Після цього Пардью вирішив не продовжувати співпрацю із "армійцями", розірвавши контракт з клубом. Також ЦСКА залишив і Алекс Дайер, помічник спеціаліста.

Відзначимо, що Пардью свого часу тренував такі клуби як Вест Гем, Ньюкасл та Чарльтон.