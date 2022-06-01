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Фахівець не став терпіти витівки вболівальників.

Технічний директор ЦСКА Софія Алан Пардью залишає клуб після півтора роки співпраці.

Фахівець виконував обов'язки головного тренера команди із квітня цього року, але не зміг привести до перемоги у Кубку Болгарії, поступившись Лєвскі (0:1).

Напередодні матчу чемпіонату проти Ботєва фанати клубу ображали темношкірих футболістів на расовому підгрунті та бросали банани в клубний автобус.

Після цього Пардью вирішив не продовжувати співпрацю із "армійцями", розірвавши контракт з клубом. Також ЦСКА залишив і Алекс Дайер, помічник спеціаліста.

Відзначимо, що Пардью свого часу тренував такі клуби як Вест Гем, Ньюкасл та Чарльтон.