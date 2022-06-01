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Голи Лаутаро та Ді Марії принесли в актив аргентинців новий трофей.

У 2022 році УЄФА та КОНМЕБОЛ вирішили відродити Кубок Артеміо Франкі під назвою Фіналіссіма-2022, в якому між собою зустрілися тріумфатор Євро-2020 та чинний володар трофею Копа Америка: збірна Італії та національна команда Аргентини.

Підопічні Ліонеля Скалоні, по суті, вирішили результат даного протистояння ще в першому таймі.

Спочатку Аргентина вийшла вперед на 28 хвилині завдяки голу Лаутаро Мартінеса, якому асистував Ліонель Мессі, а вже буквально перед перервою аргентинці збільшили свою перевагу в рахунку до двох м'ячів завдяки зусиллям Анхеля Ді Марії та того ж Лаутаро.

У компенсований до другого тайму часу Пауло Дібала поставив жирну крапку. Таким чином, володарем трофею Фіналіссіми стала національна збірна Аргентини.

Італія — Аргентина 0:3

Голи: Л. Мартінес, 28, Ді Марія, 45+1, Дібала, 90+4