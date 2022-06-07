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Football.ua зібрав для вас список найдорожчих футболістів, які незабаром мають змінити клубну прописку через свої спливаючі контракти.

У сучасному футболі статус вільного агента далеко не є ознакою того, що за гравця зі спливаючим контрактом взагалі не доведеться платити. Істотні агентські, бонус за підписання самому футболісту і, ймовірно, трохи завищена заробітна плата. Головний бонус – це не можливість для грандів заощадити (хоча і це теж, хоч і незначно). Головна перевага — значно простіший переговорний процес, адже тобі достатньо переконати лише гравця, у якого ось-ось закінчиться угода з його командою.

Ринок вільних агентів ніколи не залишався за очима селекційних служб топ-клубів (цього літа Реал вже офіційно анонсував трансфер Антоніо Рюдігера та не зміг переконати Кіліана Мбаппе). Ніхто не відмовиться посилити свій склад зіркою світового рівня або дуже перспективним талантом, особливо якщо натомість не доведеться виплачувати значну фінансову компенсацію іншому клубу.

Так, Football.ua зібрав для вас десятку найдорожчих футболістів, які з великою ймовірністю змінять клуби вже цього літа на правах вільних агентів. Ми торкнемося контретно тих, хто на даному етапі не збирається продовжувати контракти зі своїми нинішніми командами.

*Трансферна вартість гравців взята з порталу Transfermarkt

Александр Ляказетт

Поточний клуб: Арсенал

Вік: 31

Громадянство: Франція

Позиція: форвард

Трансферна вартість: 20 млн. євро

Статистика в сезоні-2021/22: 36 матчів (2101 хвилина), 6 голів, 8 асистів

Коли влітку 2017 року Александр Ляказетт переходив в Арсенал з Ліону, були великі надії, що він на довгі роки вирішить проблему команди з реалізацією моментів. І нехай любов уболівальників "канонірів" Ляказетт, звичайно, заслужив, але не можна сказати, що йому вдалося стати одним із найкращих бомбардирів світу, чого від нього чекали у Північному Лондоні.

Минулого сезону Ляказетт отримав місце у старті тільки після скандального зимнього переходу Обамеянга в Барселону через порушення дисципліни. Іноді француз буквально витягував матчі і був справжнім лідером на полі для своїх молодих одноклубників, але за підсумками наприкінці кампанії Мікель Артета зробив ставку на Едді Нкетіа через дуже слабку результативність Александра.

Арсенал вже офіційно оголосив, що не продовжуватиме контракт з Ляказеттом, а наступним клубом досвідченого центрфорварда з великою ймовірністю стане його рідний Ліон, який колись отримав від Арсеналу за свого вихованця 53 мільйони євро.

Зацікавлені клуби: Ліон

Прогноз Football.ua: Повернеться в Ліон

Джессі Лінгард

Поточний клуб: Манчестер Юнайтед

Вік: 29

Громадянство: Англія

Позиція: атакувальний півзахисник, вінгер, форвард

Трансферна вартість: 20 млн. євро

Статистика в сезоні-2021/22: 22 матчі (548 хвилин), 2 голи, 1 асист

Лінгард був у Манчестер Юнайтед із самого свого дитинства, але часто ставав об'єктом критики і отримував від уболівальників штамп "типового бігунка", що точно не можна назвати компліментом. Фанати "червоних дияволів" любили Джессі як свого вихованця, але навряд чи колись бачили у ньому незамінного гравця стартового складу.

Англійцю вже 29 років і багато хто міг би вже давно списати його з рахунків, якби не одне "але" — піврічна оренда Лінгарда у Вест Гем у сезоні-2020/21. Тоді Джессі ідеально вписався у вертикальний футбол Девіда Моєса, який використав швидкісні дані "Лінгардіньо" за призначенням.

Після успіху у Вест Гемі Лінгард ризикнув залишитись у рідному клубі, але так і продовжив зрідка виходити на заміни. Вже офіційно відомо, що Джессі обрав грати і не продовжив контракт із Манчестер Юнайтед. Можливо, цього літа "Лінгардіньо" все-таки варто повернутись туди, де точно знають, як зробити з нього справжню загрозу для суперників?

Зацікавлені клуби: Вест Гем, Ньюкасл, Рома, Мілан, Ювентус

Прогноз Football.ua: Стане гравцем Вест Гема

Алессіо Романьолі

Поточний клуб: Мілан

Вік: 27

Громадянство: Італія

Позиція: центральний захисник

Трансферна вартість: 20 млн. євро

Статистика в сезоні-2021/22: 29 матчів (1914 хвилин), 1 гол, 1 асист

Капітан Мілана Алессіо Романьолі після виграного за багато років чемпіонства готовий залишити стан "россонері" та вирушити за новим викликом у своїй кар'єрі.

Свен Ботман із Лілля практично на 100% перейде до Мілана і створить зв'язку з Фікайо Томорі, тому навряд чи Романьолі захоче задовольнятися роллю гравця-ротації. Він, як і раніше, не домовився щодо умов нового контракту з "россонері", тоді як переговори з Лаціо призупинилися через вимоги Романьолі щодо зарплати (3,5 млн євро на рік, тоді як римляни запропонували 2,8 млн євро + бонуси).

За останньою інформацією від Джанлуки Ді Марціо, екс-керівник Мілана Адріано Галліані, Монца котрого виступить наступного сезону в Серії А, хотів би отримати Романьолі у свою команду. Мабуть, для зараз Романьолі питання стоїть лише у грошах, тому майбутнє його поки що не визначене.

Зацікавлені клуби: Челсі, Лаціо, Монца, Валенсія, Севілья, Фіорентина

Прогноз Football.ua: Стане гравцем Монци

Джеймс Тарковскі

Поточний клуб: Бернлі

Вік: 29

Громадянство: Англія

Позиція: центральний захисник

Трансферна вартість: 22 млн. євро

Статистика в сезоні-2021/22: 37 матчів (3287 хвилин), 1 гол, 2 асисти

Любителі англійського футболу чудово знають, за рахунок чого скромному Бернлі вдавалося багато років уникати вильотів із АПЛ. Надоборонна гра "бордових" — не найкраще видовище з естетичного погляду, але часом вона приносила команді позитивні результати навіть проти топових суперників Прем'єр-ліги.

Цього сезону Бернлі таки вилетів у Чемпіоншип, але це ще півбіди. "Бордові" залишаються одразу без двох своїх основних центральних захисників: капітан Бен Мі та найдорожчий гравець клубу Джеймс Тарковскі не продовжуватимуть свої контракти.

І хоч по Тарковскі поки що немає офіційного оголошення про відхід, на відміну від Мі, навряд чи англієць з польським корінням захоче проводити сезон у Чемпіоншипі, особливо якщо в ньому зацікавлена ​​ціла низка клубів вищого дивізіону Англії, а головний тренер Евертона Френк Лемпард зробив його своєю першочерговою трансферною ціллю. У такій ситуації в Бернлі практично немає шансів продовжити Тарковскі, але найприкріше для новачка Чемпіоншипа — це те, що вони на ньому навіть нічого не зароблять.

Зацікавлені клуби: Евертон, Астон Вілла, Лестер, Ньюкасл, Вест Гем, Лідс Юнайтед

Прогноз Football.ua: Стане гравцем Евертона

Андреа Белотті

Поточний клуб: Торіно

Вік: 28

Громадянство: Італія

Позиція: форвард

Трансферна вартість: 28 млн. євро

Статистика в сезоні-2021/22: 23 матчі (1417 хвилин), 8 голів, 1 асист

Кожне трансферне вікно протягом багатьох років навколо головної зірки Торіно Андреа Белотті ходило безліч чуток про трансфер за якісь божевільні суми. Можливо, президент туринців був би і радий заробити на італійському форварді кругленьку суму, проте або інсайди в пресі виявлялися відвертими "качками", або клуб не отримував бажаних пропозицій і відкладав продаж Белотті на рік уперед.

Час минав, а Белотті, щиро кажучи, так і не заграв на ті 70 мільйонів євро, які за нього так сильно хотів Торіно. Більше того, тепер італієць може ризикнути і вибратися із зони комфорту, правда залишивши свій клуб без жодної заробленої копійки.

Про топ-клуби зараз навряд чи йдеться, а ось Монако, Інтер і та ж Монца готові запропонувати Андреа контракт. Але, здається, Белотті продовжить угоду з Торіно, а чутки про Артема Довбика так і залишаться чутками. Сам італієць ще не визначився зі своїм майбутнім.

Зацікавлені клуби: Монако, Інтер, Монца

Прогноз Football.ua: Продовжить угоду з Торіно

Усман Дембеле

Поточний клуб: Барселона

Вік: 25

Громадянство: Франція

Позиція: вінгер

Трансферна вартість: 30 млн. євро

Статистика в сезоні-2021/22: 32 матчі (1943 хвилини), 2 голи, 13 асистів

Трансферна сага Усмана Дембеле багатьом порядком встигла набриднути, а в Барселоні француз більше запам'ятався своїми регулярними травмами та постійними скандалами з порушенням дисципліни, ніж неймовірним рівнем гри на полі. Певно, Барселоні боляче та важко усвідомлювати, що цей хлопець коштував їй 140 мільйонів євро і мав замінити Неймара, але за підсумком француз демонстрував свій талант нерегулярними спалахами, роблячи при цьому "блаугранас" непристойні запити щодо зарплати. Зрозуміло, що Барселона була не проти розлучитися з Дембеле навіть взимку, щоб хоч щось заробити на трансфері, але француз відмовився йти аж до літа, чим викликав публічне невдоволення з боку президента каталонців Жоана Лапорти. Зараз Барселона не має фінансових можливостей, щоб продовжити Дембеле, а остання інформація в пресі каже, що Челсі лідирує у боротьбі за гравця. ПСЖ так само міг би звернутися до послуг Усмана, якби не зміг утримати Мбаппе. Але історія повернулася інакше...

Зацікавлені клуби: Челсі, Ліверпуль, Баварія

Прогноз Football.ua: Стане гравцем Челсі