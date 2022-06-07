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Євро-2022. Збірна України з міні-футболу розгромила Туреччину

Для "синьо-жовтих" це була друга перемога на турнірі.

fmfu.org

Збірна України з міні-футболу розгромила національну команду Туреччини у матчі другого туру групового етапу Євро-2022. Матч закінчився з рахунком 6:1 на користь "синьо-жовтих". Перемогу українцям принесли забиті м'ячі у виконанні Мельника, Тменова, Цоя, Іщенка та Пантелейчука, який оформив дубль. У суперників єдиний м'яч забив Юлген. Нагадаємо, у першому матчі Україна обіграла Угорщину з рахунком 2:0. Свій наступний матч "синьо-жовті" проведуть сьогодні, 7 червня. Суперником буде збірна Португалії.