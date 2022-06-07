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Українська команда здобула вольову перемогу над Нідерландами, але не пройшла далі.

Збірна України U-19 у рамках поєдинку другого етапу кваліфікації на чемпіонат Європи грала проти Нідерландів.

Українська команда пропустила у дебюті зустрічі, проте на початку другого тайму отримала чисельну більшість після вилучення Руфса. Конвертувати перевагу у забиті голи збірна України змогла незабаром зусиллями Козика та Попова.

Україна U-19 — Нідерланди U-19 2:1

Голи: Козик, 55, Попов, 90 — Поку, 15

Після трьох ігор збірна України набрала однакову кількість пунктів з сербами, але за додатковим показником, кількістю жовтих карток, була гіршою. У нас — 12, у сербів — 10, тому далі йдуть серби. Лобова зустріч завершилась з рахунком 1:1.