Українська команда здобула вольову перемогу над Нідерландами, але не пройшла далі.
Збірна України U-19 у рамках поєдинку другого етапу кваліфікації на чемпіонат Європи грала проти Нідерландів.
Українська команда пропустила у дебюті зустрічі, проте на початку другого тайму отримала чисельну більшість після вилучення Руфса. Конвертувати перевагу у забиті голи збірна України змогла незабаром зусиллями Козика та Попова.
Україна U-19 — Нідерланди U-19 2:1
Голи: Козик, 55, Попов, 90 — Поку, 15
Після трьох ігор збірна України набрала однакову кількість пунктів з сербами, але за додатковим показником, кількістю жовтих карток, була гіршою. У нас — 12, у сербів — 10, тому далі йдуть серби. Лобова зустріч завершилась з рахунком 1:1.
|#
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|07 ИЮНЯ 2022
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РАЗН
|О
|ГРУПА 6
|1
|
|Сербія U-19
|3
|2
|1
|0
|6
|4
|2
|7
|2
|
|Україна U-19
|3
|2
|1
|0
|6
|4
|2
|7
|3
|
|Норвегія U-19
|3
|0
|1
|2
|5
|7
|-2
|1
|4
|
|Нідерланди U-19
|3
|0
|1
|2
|3
|5
|-2
|1