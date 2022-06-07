Збірна України U-19 у рамках поєдинку другого етапу кваліфікації на чемпіонат Європи грала проти Нідерландів.

Українська команда пропустила у дебюті зустрічі, проте на початку другого тайму отримала чисельну більшість після вилучення Руфса. Конвертувати перевагу у забиті голи збірна України змогла незабаром зусиллями Козика та Попова.

Україна U-19 — Нідерланди U-19 2:1
Голи: Козик, 55, Попов, 90 — Поку, 15

Після трьох ігор збірна України набрала однакову кількість пунктів з сербами, але за додатковим показником, кількістю жовтих карток, була гіршою. У нас — 12, у сербів — 10, тому далі йдуть серби. Лобова зустріч завершилась з рахунком 1:1.

#   07 ИЮНЯ 2022 И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О
ГРУПА 6
1 Сербія U-19 3 2 1 0 6 4 2 7
2 Україна U-19 3 2 1 0 6 4 2 7
3 Норвегія U-19 3 0 1 2 5 7 -2 1
4 Нідерланди U-19 3 0 1 2 3 5 -2 1