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Українці провели завершальний матч групового етапу.

Збірна України з міні-футболу у рамках поєдинку третього туру групового етапу чемпіонату Європи грала проти Португалії.

Поєдинок завершився нічийним результатом з рахунком 2:2. За підсумками групового етапу збірна України вийшла у плей-офф з першого місця та зіграє у 1/8.

Зазначимо, що раніше українська команда обіграла Угорщину з рахунком 2:0, а також розгромила Туреччину – 6:1.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу збірної України з міні-футболу проти Туреччини.