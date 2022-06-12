Другое

Італієць хоче якнайшвидше повернутись до тренерської діяльності.

Колишній захісник Ювентусу та Реалу Фабіо Каннаваро, а нині футбольній тренер, вирішив змінити агенство через довгий строк безробіття.

Віднині італієць — клієнт агенства Піні Захаві, повідомляє Ніколо Скіра.

Ізраілітянин представляє інтереси 26 гравців, серед яких такі призвища як Нкунку, Левандовськи, Теллес, Лонгстафф та Стракоша.

Останнім місцем роботи Каннаваро була збірна Кітаю, яку він залишив у 2019 році. Також спеціаліст працював із Аль-Насром, Гуанчжоу та Аль-Ахлі.