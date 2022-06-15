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Український захисник удостоївся нагороди за підсумками завершеної кампанії.

Футбольний клуб Брюгге офіційно оголосив автора найкращого гола першої команди за підсумками сезону-2021/22.

Ним став український лівий захисник Едуар Соболь, який вразив ворота Юніона Брюсселя у другому турі чемпіонату Бельгії на 84-й хвилині та приніс перемогу Брюгге з рахунком 1:0.

Відео гола Едуарда Соболя:

Минулого сезону Едуард Соболь провів за Брюгге 36 поєдинків у всіх турнірах, у яких йому вдалося забити один гол та віддати чотири результативні передачі.