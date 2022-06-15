Український захисник удостоївся нагороди за підсумками завершеної кампанії.
Едуард Соболь, getty images
15 червня 2022, 23:13
Футбольний клуб Брюгге офіційно оголосив автора найкращого гола першої команди за підсумками сезону-2021/22.
Ним став український лівий захисник Едуар Соболь, який вразив ворота Юніона Брюсселя у другому турі чемпіонату Бельгії на 84-й хвилині та приніс перемогу Брюгге з рахунком 1:0.
Відео гола Едуарда Соболя:
Минулого сезону Едуард Соболь провів за Брюгге 36 поєдинків у всіх турнірах, у яких йому вдалося забити один гол та віддати чотири результативні передачі.