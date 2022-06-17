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54-річний Галал очолив єгиптян у квітні, змінивши Карлуша Кейруша.

Федерація футболу Єгипту на своєму офіційному сайті оголосила про звільнення головного тренера національної команди Ехаба Галала.

54-річний Галал очолив команду у квітні, змінивши на цій посаді Карлуша Кейруша, який не зміг вивести Єгипет на ЧС-2022.

Таким чином, Галал провів із командою лише три матчі — перемога над Гвінеєю (1:0) та поразка Ефіопії (0:2) у відборі КАН, а також поразка Південній Кореї (1:4) у товариській грі.

Також наголошується, що Федерація футболу Єгипту вже займається пошуками іноземного спеціаліста на посаду головного тренера команди.