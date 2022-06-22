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Команди з країни-терористки не беруть участь у міжнародних змаганнях.

Спортивний арбітражний суд у липні має розглянути апеляційні скарги РФ на відмову від участі команд у міжнародних змаганнях через вторгнення терористів в Україну.

Перше засідання має відбутися 5 липня. На ньому суд розгляне апеляцію футбольної федерації країни-терористки на спільне рішення ФІФА та УЄФА про призупинення членства національних команд.

На другому слуханні CAS 11 липня буде розглянуто апеляцію чотирьох російських клубів на виключення клубних змагань УЄФА.

Нагадаємо, що УЄФА і ФІФА, вводячи заборони, 28 лютого заявили, що "футбол повністю об'єднаний і в повній солідарності з усіма постраждалими в Україні".

Сподіваємось, CAS прийме вірне рішення, адже війна в Україні триває!