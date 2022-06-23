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Форвард близький до повернення на батьківщину.

Валлійський нападник Гарет Бейл закінчив свої виступи в складі мадридського Реалу наприкінці цього сезону, тож зараз перебуває в статусі вільного агента та знаходиться в пошуках нового місця роботи.

Претендентів серед представників топ-чемпіонатів на 32-річного виконавця не так уже й багато, бо його вимоги щодо заробітної платні є занадто високими.

Однак, коли ідеться про можливість пограти за клуб на батьківщині, то футболіст може піти на певні поступки.

Якими саме вони будуть — про це наразі й розмовляють гравець та його агенти з представниками Кардіфф Сіті.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, після того, як Бейл приїхав на клубну базу напередодні, сторони провели плідні перемовини, після завершення яких Кардіфф залишився в обережному передчутті майбутнього трансферу.

У цьому сезоні Бейл зіграв сім матчів, забивши один гол.