Форвард близький до повернення на батьківщину.
Гарет Бейл, Getty Images
23 червня 2022, 11:47
Валлійський нападник Гарет Бейл закінчив свої виступи в складі мадридського Реалу наприкінці цього сезону, тож зараз перебуває в статусі вільного агента та знаходиться в пошуках нового місця роботи.
Претендентів серед представників топ-чемпіонатів на 32-річного виконавця не так уже й багато, бо його вимоги щодо заробітної платні є занадто високими.
Однак, коли ідеться про можливість пограти за клуб на батьківщині, то футболіст може піти на певні поступки.
Якими саме вони будуть — про це наразі й розмовляють гравець та його агенти з представниками Кардіфф Сіті.
Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, після того, як Бейл приїхав на клубну базу напередодні, сторони провели плідні перемовини, після завершення яких Кардіфф залишився в обережному передчутті майбутнього трансферу.
У цьому сезоні Бейл зіграв сім матчів, забивши один гол.