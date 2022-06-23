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Футболіст зацікавив один з місцевих клубів.

Колишній захисник донецького Шахтаря, Барселони та збірної України Дмитро Чигринський може продовжити кар'єру у чемпіонаті Кіпру.

Футболіст, який зараз виступає у Греції за афінський Іонікос, цікавий Анортосісу з міста Фамагуста. Про це пише Kerkida.

Перехід може статися на правах вільного агента, так як влітку контракт 35-річного українця з Іонікосом спливає.

Новий головний тренер клубу Дарко Міланич особисто зацікавлений у підписанні вікового центрбека. Питання віку гравця фахівця не цікавить.

У сезоні-2021/22 на рахунку українця 27 матчів у всіх турнірах за Іонікос та один забитий м'яч.