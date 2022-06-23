Футболіст зацікавив один з місцевих клубів.
Дмитро Чигринський, Іонікос
23 червня 2022, 17:20
Колишній захисник донецького Шахтаря, Барселони та збірної України Дмитро Чигринський може продовжити кар'єру у чемпіонаті Кіпру.
Футболіст, який зараз виступає у Греції за афінський Іонікос, цікавий Анортосісу з міста Фамагуста. Про це пише Kerkida.
Перехід може статися на правах вільного агента, так як влітку контракт 35-річного українця з Іонікосом спливає.
Новий головний тренер клубу Дарко Міланич особисто зацікавлений у підписанні вікового центрбека. Питання віку гравця фахівця не цікавить.
У сезоні-2021/22 на рахунку українця 27 матчів у всіх турнірах за Іонікос та один забитий м'яч.