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Футболіст шукатиме собі нове місце роботи.

Колишній нападник Ліверпуля та збірної Англії Енді Керрол продовжує шукати собі новий клуб.

Форвардом зацікавився бельгійський Брюгге. Керівництво, перед тим як підписати контракт, запропонувало англійцю пройти перегляд.

Приїхавши у розташування клубу, футболіст почав проходити медогляд. Але, несподівано він показав погані результати тестів. Про це повідомляє HLN.

Чемпіон Бельгії відмовився від послуг Керрола. Він продовжить шукати собі новий клуб.

Минулий сезон нападник грав у Чемпіоншипі. Починав першу половину у складі Редінгу (8 матчів, 2 голи), а закінчував вже у Вест Бромвічі (15 матчів, 3 голи).