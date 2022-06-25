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Сьонан Бельмаре також допоможе нашій країні фінансово.

Представник японської Джей-ліги Сьонан Бельмаре вирішив підтримати Україну та випустив форму в жовто-синіх кольорах.

Цей комплект називатиметься "Соняшникова форма", а всі кошти, що будуть виручені з продажу — підуть на допомогу нашій країні.

Наразі Сьонан займає 17 сходинку в чемпіонаті Японії, набравши 16 очков після 17 турів.

Раніше Блекберн Роверс організував розвіз допомоги українцям по всій Європі.