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У 29-річного українця закінчується контракт із клубом із Саудівської Аравії.

Максим Коваль цього літа може стати вільним агентом, повідомляє hakhbaar24.argaam.com.

За інформацією джерела, 29-річний футболіст поки не отримав пропозиції щодо продовження контракту з Аль-Фатехом. Наприкінці місяця Коваль може стати вільним агентом.

При цьому якщо Аль-Фатех не знайде заміну українцю, то може запропонувати йому нову угоду.

Коваль виступає у Саудівській Аравії з 2018 року. Цього сезону він провів 27 матчів за свою команду, яка знаходиться на шостій сходинці в турнірній таблиці після 29 турів.