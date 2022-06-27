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Новий футбольний сезон не за горами, і команди по всьому світу випускають нове екіпірування на будь-який смак.

Футбол і мода вже давно переплелися: найкращі команди світу працюють разом із найбільшими спортивними брендами, щоб кожен сезон випускати привабливу форму, але не завжди їм це вдається.

Такі виробники, як Nike, Аdidas, Puma та інші, змагаються за увагу вболівальників, щороку вигадуючи свіжі образи, і попит такий, що завжди є місцем для інноваційних дезайнів. Чи це футуристичний, експериментальний стиль чи спроба повернутися в минуле у стиль ретро. Із цього існує безліч варіантів на будь-який смак.

Football.ua за матеріалами Goal.com розглядає, які форми використовуватимуть найкращі команди Європи у сезоні-2022/23.

Нідерландський Аякс випустив нову домашню форму у класичному стилі на майбутній сезон-2022/23.

Новинка зосереджена на тому, що Аdidas називає "золотими моментами", і на те є вагома причина. Форма виконана в традиційних червоно-білих кольорах, але цього разу із золотими смужками на рукавах, манжетах та комірці.

Ще в травні лондонський Арсенал представив свою нову домашню форму наступного сезону, а остання пропозиція від Adidas відрізняється сміливим дизайном під назвою "блискавка".

"Каноніри" оголосили, що 5 фунтів стерлінгів з продажу кожного комплекту домашньої форми, куплених безпосередньо через їхній сайт у період з 19 травня по 5 серпня, будуть направлені до фонду "Арсенал" для підтримки ініціатив місцевої спільноти, а точніше мешканців місцевих районів з 1985 року.

Іспанський Атлетик із Більбао відомий своїми червоно-білими смугами. Кольори використовуються з 1910 року і досі складають основу домашнього комплекту форми.

Однак, при створенні виїзної форми компанія New Balance та клуб черпали натхнення з прізвиська клубу "Лос-Леонес". Назва, яка перекладається як "Леви", походить від витоків клубу поряд з церквою Сан-Мамес, а смерть гризлі надихнула прізвисько та назву нинішнього стадіону клубу.

3 червня Барселона представила нову домашню форму, виконану у яскраво смугастому стилі компанією Nike.

Каталонський клуб славиться своїми смугами синьо-гранатового кольору, які були одночасно широкими та вузькими протягом багатьох років, і лише одного разу – у сезоні-2015/16 – "блаугранас" відійшли від вертикальних ліній до горизонтальних. Форма сезону-2021/22 була трохи світлішою, ніж остання пропозиція, яка натякає на Олімпійські ігри 1992 року, що проходили у Барселоні.

Гостьова форма тієї ж Барселони була випущена 27 червня. На її золотий дизайн надихнули Олімпійські ігри.

Місто Барселона святкує 30-річчя проведення літніх Олімпійських ігор 1992 року і "синьо-гранатові" сподіваються втілити олімпійський дух у своїх футболках для сезону-2022/23.

Домашня форма мюнхенської Баварії буде традиційного червоного кольору, але цього сезону вона буде прикрашена горизонтальними білими смугами на передній частині футболки. Нашивки будуть різних розмірів, з білим коміром із круглим вирізом та манжетами на рукавах. Баварський клуб також отримає золотий значок на ознаменування свого десятого чемпіонства поспіль.

Дортмундська Боруссія та Puma випустили нову сміливу домашню форму з вертикальними чорними смугами, накладеними поверх класичного жовтого кольору на передній частині футболки. Стильний чорний комір із круглим вирізом та чорні манжети завершують образ, а на верхній частині спини, як завжди, красується слово "Дортмунд".

Повернувши собі чемпіонський титул минулого сезону, Селтік представив свою виїзну форму на сезон-2022/23.

Цього сезону Селтік та Аdidas вивчили архіви та відродили 30-річну класику. Відсилаючись до виїзної футболки 1992 року, нова форма прикрашена візерунком у тонку смужку чорного, зеленого та білого кольорів.

Ювентус продемонстрував готовність експериментувати з формою в останні роки, і ця звичка збережеться цього сезону, коли Adidas представив незвичайний погляд на вертикальні смуги "б'янконери". Чорні смуги складаються із серії трикутників, що є явним натяком на регіон П'ємонт, в якому знаходиться Турін.

Ліверпуль і Nike продовжують своє партнерство, і у травні 2022 року було випущено нову домашню форму.

На відміну від домашньої форми минулого сезону, вона вся червона, а емблема клубу та логотипи спонсорів – прості білі, що створює яскравий контраст. Згідно із заявою клубу, це тема "скаузерської солідарності".

Манчестер Сіті випустив нову домашню форму у травні, і "городяни" черпали натхнення біля ікони клубу Коліна Белла та розважальних команд кінця 1960-х років.

В останній пропозиції від PUMA герб клубу розташований у центрі світло-блакитної футболки з фірмовим темно-бордовим оздобленням на манжетах рукавів. Логотип у вигляді корони, розміщений усередині вирізу, віддає шану "Королю Коліну".

На тлі чуток про виїзну форму в саудівському стилі, Ньюкасл представив свою домашню форму. Можливо, не дивно, що дизайн максимально простий і традиційний, а чорно-білі смуги "сорок" — єдина особливість дизайну.

Після випуску останньої футболки Атлетика із Більбао, компанія New Balance представила ще одну форму зі свого списку клубів. Нова форма Порту — данина поваги до традицій клубу: класичні синьо-білі смуги злегка оновлені до нового сезону.

Мадридський Реал у партнерстві з Adidas випустив нову домашню форму у середині травня.

Дизайн приурочений до 120-річчя клубу та поєднує фіолетові деталі з культовим повністю білим кольором. Чемпіони іспанської Ла Ліги вважають своєю останньою пропозицією відсвяткувати минуле, сьогодення та майбутнє.

Компанія New Balance та Рома представили ще одну домашню форму "джаларосі" на сезон-2022/23.

Класичний темно-червоний та золотисто-жовтий кольори чудово поєднуються, як завжди, з витонченим малюнком, нанесеним на майку. Образ завершує гарний комір на ґудзиках. Як випливає зі слогану, цей комплект не обговорюватимуть, його любитимуть.

Тоттенгем випустив домашню форму 7 червня з гаслом "Dare To Do", який є "сучасною інтерпретацією" культового девізу клубу.

"Шпори" вважають, що концепція Nike приносить почуття автентичності та єднання серед фанатів. Біла майка виготовлена із 100% переробленого поліестеру, а "неоновий вольт" додає нотку чогось іншого до класичного дизайну.

Вест Гем представив свою нову домашню форму, натхненну культовою майкою, яку 30 років тому носила команда Біллі Бонда, яка виграла Чемпіоншип.

Але оскільки східно-лондонська команда зіграє наступного сезону в єврокубках, ця форма знаменує початок сучасної епохи для "хаммерс".

Безумовно, у цьому огляді не так багато футбольних клубів розглянуто, але ще буде представлено багато форм перед стартом майбутнього сезону, і там буде на що подивитися. Найефектніші традиційно будуть показані на нашому сайті, а зараз можете написати в коментарях, яка форма представлених вище, вам сподобалася найбільше.