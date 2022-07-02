Шіме Врсалько перейшов до Олімпіакосу, повідомляє прес-служба грецького клубу.

Угода 30-річного хорватського футболіста з командою розрахована на три роки.

Врсалько уклав контракт із Олімпіакосом на правах вільного агента. Останнім клубом хорватського захисника був мадридський Атлетіко.

Минулого сезону Врсалько взяв участь у 21 матчі чемпіонату Іспанії, забив один гол і віддав дві результативні передачі.