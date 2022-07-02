Хорватський захисник продовжить кар'єру у чемпіонаті Греції.
ШИМЕ ВРСАЛЬКО, GETTY IMAGES
02 липня 2022, 17:38
Шіме Врсалько перейшов до Олімпіакосу, повідомляє прес-служба грецького клубу.
Угода 30-річного хорватського футболіста з командою розрахована на три роки.
Врсалько уклав контракт із Олімпіакосом на правах вільного агента. Останнім клубом хорватського захисника був мадридський Атлетіко.
Минулого сезону Врсалько взяв участь у 21 матчі чемпіонату Іспанії, забив один гол і віддав дві результативні передачі.