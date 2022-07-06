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Клуби підозрюють у договірних матчах.

У рамках матчів плей-оф раундів за вихід у вищій дивізіон чемпіонату Сьєрра-Леоне, розгорівся справжній скандал.

Перед останнім туром кваліфікації клуби Галф та Кахунла Рейнджерс, набрали однакову кількість очок.

В останньому турі Галф переміг Кокіму Ліван з рахунком 91:1, а Кахунла Рейнджерс обіграв Лумбебу Юнайтед — 95:0.

Ці перемоги стали найбільшими в історії чемпіонатів Сьєрра-Леоне. При цьому у перших таймах матчів рахунок був 2:0 та 7:1 відповідно. Суддя матчу Галф — Кокіма Ліван відмовився обслуговувати другий тайм і був замінений.

Але радість клубів тривала не довго. Обидва результати у місцевій федерації анулювали. Буде розслідування щодо гравців та представників усіх чотирьох залучених клубів, а також суддів. Їх підозрюють у організації та участі у договірних матчах.