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Уругваєць, можливо, залишиться грати в Європі.

Колишній форвард Барселони, Атлетіко та Ліверпуля Луіс Суарес розповів, що не прийняв пропозицію від Рівер Плейт.

35-річний нападник був дуже близьким до підписання контракту з титулованим аргентинським грандом, але відмовився це робити.

"У мене була справжня спокуса, незважаючи на мій план залишитися в Європі, тому що Рівер Плейт дуже хотів підписати мене.

Але, врешті-решт, наша з ними угода зірвалася, оскільки вони тепер не беруть участі в Кубку Лібертадорес", — цитує Суареса Фабріціо Романо із посиланням на Ovación.

Раніше повідомлялось, що Аякс, який напередодні продав основного нападника Себастьяна Алле, хоче підписати Суареса.