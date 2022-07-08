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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 7 липня.

Футбольне життя під час літньої паузи не зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.

Саме тому Football.ua вигадав для своїх любих читачів зручний формат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути всього в одну хвилину.

У четвер, 7 липня, було декілька цікавих новин. Наприклад, Крістіан Еріксен всім повідомив, що серед багатьох претендентів вирішив перейти у Манчестер Юнайтед. Багатообіцяючий захисник донецького Шахтаря Додо обрав італійську Фіорентину, а епопея з можливим трансфером Кріштіану Роналду з МЮ все ще продовжується.

Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.