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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 8 липня.

Футбольне життя під час літньої павзи не стоїть на зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.

Саме тому Football.ua вигадав для своїх любих читачів зручний формат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути всього в одну хвилину.

У п’ятницю, 8 липня, новинні стрічки сколихнула звістка про завершення професійної кар’єри колишнім півзахисником лондонського Арсеналу Джеком Вілширом, у той час як туринський Ювентус нарешті оголосив про підписання нападника Анхеля Ді Марії, а в судовій справі Йозефа Блаттера та Мішеля Платіні було поставлено остаточну крапку.

Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.