Италия

Аргентинський вінгер підписав контракт із туринцями.

Ювентус продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт туринців, клуб підписав контракт з аргентинським вінгером Анхелем Ді Марією.

Ювентус не розголошує подробиці угоди, але раніше стверджувалося, що контракт розрахований на рік.

Відзначимо, що футболіст дістався італійському клубу безкоштовно, оскільки у нього закінчився контракт з ПСЖ.

Минулого сезону Ді Марія провів 31 матч, у яких забив п'ять голів та віддав дев'ять результативних передач.