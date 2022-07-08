Аргентинський вінгер підписав контракт із туринцями.
Анхель Ді Марія, фото Ювентус
08 липня 2022, 21:25
Ювентус продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє офіційний сайт туринців, клуб підписав контракт з аргентинським вінгером Анхелем Ді Марією.
Ювентус не розголошує подробиці угоди, але раніше стверджувалося, що контракт розрахований на рік.
Відзначимо, що футболіст дістався італійському клубу безкоштовно, оскільки у нього закінчився контракт з ПСЖ.
Минулого сезону Ді Марія провів 31 матч, у яких забив п'ять голів та віддав дев'ять результативних передач.