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Футболіст свого часу забажав підзаробити в Китаї.

Австралійський півзахисник Аарон Муй ще в геть малому віці перебрався до Великої Британії задля зростання в академії Болтона перед початком виступів на "дорослому" рівні, після чого змінив багато клубів у різноманітних регіонах Британських островів, і навіть устиг ненадовго повернутись на батьківщину.

31-річний виконавець запам’ятався якісною грою в складах Гаддерсфілда та Брайтона, проте його несподіване рішення поїхати на заробітки до Китаю на початку сезону-2020/21 фактично залишило "чайок" без досвідченого виконавця в центральній лінії.

Виступи австралійця в східній країні важко назвати вдалими, бо за цей час він награв лише 31 матч, забивши шість голів та три гольові передачі, що вказувало на певні складнощі з розвитком його професійної кар’єри.

Однак під час поточного трансферного вікна шотландський Селтік взявся за спробу реанімувати його становище, запропонувавши короткотривалий контракт до літа 2023 року, із можливістю подальшого продовження за згодою сторін.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, угода буде підписана вже цього тижня, як тільки футболіст залишить свій поточний клуб — Шанхай Порт.