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До вашої уваги найкращі моменти спаринга.

Каталонська Барселона напередодні продовжила підготовку до початку нового сезону, разом із тим розпочавши власне турне теренами Сполучених Штатів Америки.

У складі команди Хаві на протистояння проти місцевого Інтер Маямі, яким на посаді президента управляє відомий у минулому півзахисник Девід Бекхем, з’явились одразу троє новачків — Андреас Крістенсен, Франк Кесс’є та Рафінья Діас, тоді як Роберт Левандовські прогнозовано не встиг належним чином підготуватись до гри.

Проте й без польського нападника в складі "блаугранас" було кому забивати голи. Ще в першому таймі гості тричі вистрілили влучно в стартовій конфігурації, а після перерви, коли Хаві повністю змінив склад, рівно такою ж кількістю голів відзначилась і друга комбінація виконавців Барселони.

Огляд матчу

Інтер Маямі — Барселона 0:6

Голи: Обамеянг, 19, Рафінья, 25, Фаті, 41, Гаві, 55, Депай, 69, Дембеле, 70.

Інтер Маямі: Марсман (Діоп, 61) — Єдлін (Невілл, 46), Лоу (Кінтерос, 86), Мабіка (Макві, 46), Гіббс (Аллен, 46) — Ульоа (Джонс, 62), Грегор (Сейлор, 46), Посуело (Тейлор, 46) — Вассілев (Мота, 46), Ігуаїн (Родрігес, 46), Дюк (Бекхем, 86).

Барселона: тер Штеген (Пенья, 46) — Дест (Торре, 46), Крістенсен (Араухо, 46), Гарсія (Роберто, 46), Бальде (Альба, 46) — Гонсалес (Бускетс, 46), Кесс’є (Ф. де Йонг, 46), Педрі (Ез Абде, 46) — Рафінья (Дембеле, 46), Обамеянг (Депай, 46), Фаті (Гаві, 46).