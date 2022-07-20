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Редакція Football.ua пропонує читачам визначити найкращого футболіста "біло-синіх" у минулому поєдинку Ліги чемпіонів.

У рамках другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів київське Динамо зіграло у нульову нічию зі стамбульським Фенербахче у номінально домашньому матчі, який пройшов у польській Лодзі.

Football.ua пропонує своїм читачам шляхом голосування визначити найкращого футболіста команди Мірчі Луческу у минулому поєдинку.

Нагадаємо, що другий матч між Динамо та Фенербахче, у якому визначиться суперник австрійського Штурм Граца в наступному етапі відбору до групового етапу ЛЧ, відбудеться у середу, 27 липня, о 20:00.