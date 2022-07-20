Редакція Football.ua пропонує читачам визначити найкращого футболіста "біло-синіх" у минулому поєдинку Ліги чемпіонів.
Динамо - Фенербахче, getty images
20 липня 2022, 23:03
У рамках другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів київське Динамо зіграло у нульову нічию зі стамбульським Фенербахче у номінально домашньому матчі, який пройшов у польській Лодзі.
Football.ua пропонує своїм читачам шляхом голосування визначити найкращого футболіста команди Мірчі Луческу у минулому поєдинку.
Нагадаємо, що другий матч між Динамо та Фенербахче, у якому визначиться суперник австрійського Штурм Граца в наступному етапі відбору до групового етапу ЛЧ, відбудеться у середу, 27 липня, о 20:00.