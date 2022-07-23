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Французький гранд здобув перемогу у спарингу.

У рамках товариського матчу французький ПСЖ впевнено переграв японську Ураву із рахунком 0:3.

Перший тайм вийшов дуже якісним з боку парижан. На 16 хвилині рахунок відкрив Сарабія, скориставшись пасом від Ікарді.

Рахунок 0:2 став на 35 хвилині. Після передачі від Берната, Кіліан Мбаппе зумів відзначитись своїм голом. По перерві ПСЖ забив третій — його автором став Калімуендо.

Урава — ПСЖ 0:3

Голи: Сарабія, 16, Мбаппе, 35, Калімуендо, 76

ПСЖ: Навас (Ріко, 58) — Бернат (Мендеш, 71), Керер (Рамос, 72), Данілу (Маркіньос, 71), Діалло (Кімпембе, 72) — Зайре-Емері (Вітінья, 71), Верратті (Гуйє, 46), Ебімбе (Хакімі, 74) — Мбаппе (Неймар, 59), Сарабія (Калімуендо, 46), Ікарді (Мессі, 59).

Попередження: Сібато.