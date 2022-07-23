Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів товариського поєдинку.
Боруссія Дортмунд — Вільярреал, twitter.com/BVB
23 липня 2022, 19:27
У рамках підготовки до старту нового сезону дортмундська Боруссія провела товариську зустріч з іспанським Вільярреалом.
Підопічні Унаї Емері під час зустрічі відправили у ворота "джмелів" два м'ячі без відповіді, завдяки чому здобули перемогу з рахунком 2:0.
Авторами голів стали Морено та Чуквезе.
Огляд матчу:
Боруссія Дортмунд – Вільярреал — 0:2
Голи: Морено, 45, Чуквезе, 68