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Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів товариського поєдинку.

У рамках підготовки до старту нового сезону дортмундська Боруссія провела товариську зустріч з іспанським Вільярреалом.

Підопічні Унаї Емері під час зустрічі відправили у ворота "джмелів" два м'ячі без відповіді, завдяки чому здобули перемогу з рахунком 2:0.

Авторами голів стали Морено та Чуквезе.

Огляд матчу:



Боруссія Дортмунд – Вільярреал — 0:2

Голи: Морено, 45, Чуквезе, 68