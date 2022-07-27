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Редакція Football.ua пропонує читачам визначити найкращого футболіста "біло-синіх" у минулому поєдинку Ліги чемпіонів.

У рамках матчу-відповіді відбору в груповий етап Ліги чемпіонів київське Динамо вирушило в гості до стамбульського Фенербахче, де в овертаймах здобуло перемогу з рахунком 2:1 та пробилося до третього кваліфікаційного раунду.

Football.ua пропонує своїм читачам шляхом голосування визначити найкращого футболіста команди Мірчі Луческу у минулому поєдинку.

Нагадаємо, що наступним суперником киян на шляху до групового етапу Ліги чемпіонів стане австрійський Штурм. Дивитись відео голів та огляд матчу Фенербахче — Динамо Київ ви можете на Football.ua.