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Пропонуємо до вашої уваги склади команд.

Манчестер Юнайтед у рамках контрольного матчу зіграють проти мадридського Атлетіко.

У стартовому складі "червоних дияволів" не знайшлося місця для новачків — Крістіана Еріксена та Лісандро Мартінеса.

У Атлетико ж з перших хвилин зіграє Моліна.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Лінделеф, Магуайр, Маласія – Фред, Мактоміней – Еланга, Фернандеш, Рашфорд – Мартіаль

Запасні: Хітон, Ковар, Теллес, Лейрд, Мартінес, Еріксен, Гарнер, Пеллістрі, Ван де Беек

Атлетико: Облак – Моліна, Хіменес, Савич, Рейнілдо – Лемар, Кондогбія, Льоренте, Карраско – Кунья, Корреа

Нагадаємо, що початок матчу заплановано на 14:45. На Football.ua можна стежити за ключовими подіями зустрічі.