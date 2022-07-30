Пропонуємо до вашої уваги склади команд.
Крістіан Еріксен, getty images
30 липня 2022, 13:55
Манчестер Юнайтед у рамках контрольного матчу зіграють проти мадридського Атлетіко.
У стартовому складі "червоних дияволів" не знайшлося місця для новачків — Крістіана Еріксена та Лісандро Мартінеса.
У Атлетико ж з перших хвилин зіграє Моліна.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Лінделеф, Магуайр, Маласія – Фред, Мактоміней – Еланга, Фернандеш, Рашфорд – Мартіаль
Запасні: Хітон, Ковар, Теллес, Лейрд, Мартінес, Еріксен, Гарнер, Пеллістрі, Ван де Беек
Атлетико: Облак – Моліна, Хіменес, Савич, Рейнілдо – Лемар, Кондогбія, Льоренте, Карраско – Кунья, Корреа
Нагадаємо, що початок матчу заплановано на 14:45. На Football.ua можна стежити за ключовими подіями зустрічі.