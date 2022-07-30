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Ефект Зінченка.

Арсенал у рамках фінального поєдинку Кубка Емрейтс приймає на своєму полі Севілью та веде з рахунком 4:0.

Підопічні Мікеля Артети змогли відкрити рахунок на десятій хвилині зусиллями Букайо Сака, незабаром Жезус оформив дубль, а Сака відзначився ще одним влучним ударом.

Загалом, лондонській команді знадобилося десять хвилин, щоб відправити у ворота суперника чотири м'ячі.

Зазначимо, що з перших хвилин у складі Арсеналу на полі з'явився український півзахисник Олександр Зічненко.

Нагадаємо, що матч між Арсеналом та Севільєю розпочався о 14:30. Слідкуйте за основними подіями зустрічі на Football.ua.