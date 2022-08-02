Традиційну акцію останніх двох років може бути припинено.
Акція Black Lives Matter
02 серпня 2022, 10:25
BBC повідомляє про те, що гравці клубів АПЛ хочуть припинити вставати на коліно перед початком кожної гри.
Нещодавно капітани клубів мали зустріч, на якій обговорили актуальність та доцільність продовження використання цього жесту. Після розмови вони дійшли висновку, що він втратив свою актуальність.
Остаточне рішення буде оголошено незабаром.
Нагадаємо, що акція Black Lives Matter бере початок з поновлення чемпіонатів під час пандемії коронавіруса влітку 2020 року.