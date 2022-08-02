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Традиційну акцію останніх двох років може бути припинено.

BBC повідомляє про те, що гравці клубів АПЛ хочуть припинити вставати на коліно перед початком кожної гри.

Нещодавно капітани клубів мали зустріч, на якій обговорили актуальність та доцільність продовження використання цього жесту. Після розмови вони дійшли висновку, що він втратив свою актуальність.

Остаточне рішення буде оголошено незабаром.

Нагадаємо, що акція Black Lives Matter бере початок з поновлення чемпіонатів під час пандемії коронавіруса влітку 2020 року.