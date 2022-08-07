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Екс-гравець Наполі запалює у МЛС.

Торонто у видовищному матчі переміг Нешвілл із рахунком 4:3, а переможний м'яч забив саме Лоренцо.

Італієць здорово хитнув захисника та наніс фірмовий удар з-за меж штрафного майданчика без шансів для ворожого голкіпера.

На той момент рахунок став 4:2, але пізніше суперники канадського колективу один гол відквитали, тож взяття воріт Лоренцо стало вирішальним у зустрічі.

Окрім того, у грі із Нешвіллом також відмітився співвітчизник Інсіньє Федеріко Бернардескі.