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Мадридський клуб виявився сильнішим за туринців.

У рамках товариського матчу між собою зустрічалися Ювентус та Атлетіко.

На полі 67 хвилин провів Альваро Мората, який за цей час встиг оформити хет-трик і принести своїй команді перемогу.

Ювентус – Атлетіко 0:4

Голи: Мората, 10, 43, 62, Кунья, 90

Ювентус: Щесни (Перін, 46), Данило (Ругані, 67), Бонуччі (Гатті, 46), Бремер, Алекс Сандро (Де Шильо, 46), Ді Марія (Ровелла, 67), Соулі, Локателлі, Закарія (Рабьо, 46; Барбієрі, 67), Фаджолі (Міретті, 46), Влахович

Атлетіко: Грбіч, Моліна (Васс, 67), Савіч, Вітцель, Рейнілду (Ермосо, 73), Сауль (Лоді, 67), Коке (Марко Морено, 84), Лемар (Корреа, 67), Льоренте (Матеус Кунья, 67), Мората (Карраско, 67), Жоау Фелікс (Грізманн, 67).