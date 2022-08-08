Другое

Сторони проводять відповідні перемовини.

Професійна кар’єра сербського півзахисника Адема Ляїча в європейських топ-чемпіонатах виявилась не настільки яскравою, наскільки це пророкували йому різноманітні експерти в момент трансфера з Партизану до італійської Фіорентини в сезоні 2009/10.

Із того моменту в гравця був досвід виступів також і у складі Роми, міланського Інтера та Торіно серед команд Серії A, а останні три сезони він узагалі провів у складі турецького Бешикташа.

Останній футбольний рік для нього взагалі вийшов невдалим, бо 30-річний футболіст лише одного разу потрапив до заявки на матч чемпіонату, а в решті ігор залишався поза межами основної команди.

Зрештою, контракт Ляїча з "чорно-білими" добіг кінця, і наразі його агенти намагаються знайти йому нове місце роботи.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, існує велика ймовірність того, що Адем найближчим часом долучиться до саудівського Ан-Наср із міста Ер-Ріяд, який запропонував йому укласти угоду до 2024 року.