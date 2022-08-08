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Футболіст зауважив, що українець буде допомагати команді.

Андрій Ярмоленко в літнє трансферне вікно на правах вільного агента перейшов у Аль-Айн з ОАЕ.

У клуб запросив українця головний тренер Сергій Ребров, але і його нові партнери по команді задоволені цим підписанням.

Капітан Аль-Айна Мохаммед Ахмад зауважив, що українець може принести багато користі своєю грою.

"Безперечно, українець Андрій Ярмоленко і вміло користується якісними навичками, які служать інтересам команди. Крім того, він співпрацює зі своїми товаришами по команді на полі та поза ним.

Андрій довів, що може змінити ситуацію під час останніх товариських матчів", — розповів футболіст прес-службі клубу.

Контракт Ярмоленка з Аль-Айном підписаний на один рік — до літа 2023 року.