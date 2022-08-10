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Виберіть найкращого футболіста киян у матчі Ліги чемпіонів.

У рамках поєдинку кваліфікаційно раунду Ліги чемпіонів Динамо Київ вирушило до Австрії та повторно обіграло Штурм.

Тепер на команду Мірчі Луческу чекає вирішальне перед груповою стадією турніру протистояння з Бенфікою.

Football.ua пропонує вибрати найкращого гравця київського клубу за підсумками заключного матчу у єврокубках.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів між київським Динамо та Штурмом.