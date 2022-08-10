Виберіть найкращого футболіста киян у матчі Ліги чемпіонів.
Штурм - Динамо, фото Динамо
10 серпня 2022, 00:24
У рамках поєдинку кваліфікаційно раунду Ліги чемпіонів Динамо Київ вирушило до Австрії та повторно обіграло Штурм.
Тепер на команду Мірчі Луческу чекає вирішальне перед груповою стадією турніру протистояння з Бенфікою.
Football.ua пропонує вибрати найкращого гравця київського клубу за підсумками заключного матчу у єврокубках.
Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів між київським Динамо та Штурмом.