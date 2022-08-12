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Український хавбек Олександр Нойок отримав статус вільного агента

Український півзахисник Олександр Нойок припинив співпрацю із кіпрським Аполлоном. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Клуб та футболіст розірвали контракт, який діяв до літа 2023 року, за взаємною згодою сторін. 30-річний уродженець Херсона набув статусу вільного агента. У складі Аполлона він зіграв 11 матчів, забив 1 гол та став чемпіоном Кіпру.

Нойок залишив Україну у 2016 році, перебравшись до мінського Динамо. З 2018 року Олександр пограв за Динамо Брест, російський Оренбург та білоруський Рух.

В Україні Нойок запам'ятався виступами у складі Металіста, Металурга Д. та Говерли.