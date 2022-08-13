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Український воротар визначився зі своїм новим клубом.

Молдовський Шериф на своєму офіційному сайті оголосив про підписання воротаря Максима Коваля.

29-річний українець перебрався до нового клубу на правах вільного агента після того, як у нього завершився контракт із саудівським Аль-Фатехом.

Деталі угоди між Шерифом та Ковалем невідомі.

Минулого сезону чемпіонату Саудівської Аравії Коваль провів 28 матчів, у яких пропустив 36 голів та десять поєдинків відіграв на нуль.