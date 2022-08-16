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Українець буде виступати у Тирасполі.

Український воротар Максим Коваль став новачком молдавського Шерифу влітку 2022 року. Він прокоментував свій трансфер.

"Гарні відчуття. Видно, що великий клуб, великі здобутки у клубу. Вони були, є та будуть. Зі свого боку хочу стати частиною майбутніх досягнень. Я давно хотів повернутися до Європи. Шериф — це дуже хороший варіант, дуже титулований і відомий у Європі клуб.

Я п'ять років провів у київському Динамо, де навіть мінімальна перемога з рахунком 1:0 вважалася поразкою. Ми звикли вигравати. Тому я розумію, куди я потрапив і які завдання ставить клуб.

Я не хотів їхати з Депортиво, але так склалися обставини, які не афішуватимемо. Це залишиться зі мною. У мене принцип – треба шукати причини у собі. Це відіграло велику роль. За 4 роки в Саудівській Аравії (навіть якщо багато хто казав, що поїхав гроші заробляти), я знаю, що за цей час я потім відпрацював кожну копійку. За 4 роки пропустив лише 1 тренування".

"Яким я бачу своє майбутнє тут? Ну, по-перше, свої амбіції хочу відсунути на другий план. Хочу, щоб поки я тут, ми здобули якнайбільше перемог, якнайбільше титулів здобули і дорога в єврокубках була дуже довгою.

Бажання – це зрозуміло. Я хочу грати, як і будь-який інший футболіст. Але не мені вирішувати. Є тренування. Намагатимуся доводити, що я готовий конкурувати з кожним з воротарів команди", — сказав Коваль прес-службі.

Нагадаємо, що останні 4 роки Максим Коваль провів у клубі Аль-Фатех із Саудівської Аравії.