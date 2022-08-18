У першому матчі четвертого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів київське Динамо поступилося лісабонській Бенфіці у номінально домашньому матчі, який пройшов у польській Лодзі.

Football.ua пропонує своїм читачам шляхом голосування визначити найкращого футболіста команди Мірчі Луческу у минулому поєдинку.

 

Нагадаємо, що другий матч між Динамо та Бенфікою відбудеться у вівторок, 23 серпня, о 22:00. Дивитись відео голів минулого поєдинку ви можете на нашому сайті.