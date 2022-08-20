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Пропонуємо вашій увазі найцікавіше, що чекає на нас у цьому турі в європейському футболі.

Сезон у європейському футболі лише набирає обертів, але вже обіцяє нам багато найцікавіших поєдинків.

Манчестер Юнайтед намагатиметься повторити свій подвиг на зборах, коли команда Тен Гага розгромила Ліверпуль... або хоча б не програти з аналогічним рахунком.

Руслан Малиновський може провести останній поєдинок у футболці Аталанти — проти Мілана, а тур в Іспанії буде справжнім випробуванням для грандів.

Чи зможе МЮ повторити успіх зборів у матчі з Ліверпулем?

Манчестер Юнайтед у рамках третього туру елітного дивізіону чемпіонату Англії прийме на своєму полі Ліверпуль. Обидві команди невдало розпочали цей сезон, хоча до "червоних дияволів" більше підходить слово "катастрофічно". Підопічні Еріка Тен Гага поступилися Брайтону з рахунком 1:2, а потім програли Брентфорду — 0:4.

Нідерландський тренер явно не очікував такого початку, та й здавалося, що Манчестер Юнайтед після якісних зборів має вдало стартувати у чемпіонаті. Особливу увагу в контексті цієї зустрічі треба звернути на матч Манчестер Юнайтед та Ліверпуля на зборах — "червоні дияволи" здобули перемогу з рахунком 4:0.

Інтриги у повторенні такого рахунку немає, такий результат явно не відбудеться знов у поточній зустрічі, але дуже цікаво, що матимуть змогу показати підопічні Тен Гага.

Ліверпуль також зобов'язаний реабілітуватися після невдалого старту — двох нічийних результатів. "Червоні" не змогли обіграти Фулгем та Крістал Пелас. Та й за поразку на зборах треба повернути боржок.

Випробування для лідерів Ла Ліги

Поточний тур чемпіонату Іспанії буде дуже непростим для лідерів Ла Ліги. Барселона вирушить у гості до непоступливого Реала Сосьєдад, Атлетіко ж прийме на своєму полі Вільярреал, який завжди дає бій топ-командам. Реал, у свою чергу, проведе поєдинок проти Сельти на виїзді, яка з великим ентузіазмом приймає грандів.

Підопічні Карло Анчелотті розпочали поточний сезон із перемоги над Альмерією з рахунком 2:1. Поєдинок для мадридців видався досить складним. "Вершковим" довелося відіграватись після пропущеного на шостій хвилині зустрічі голу, проте голи Лукаса та Алаби принесли команді три очки. Помітно, що Реал поки що вливається в сезон, а тому цілком може оступитися у грі з Сельтою, яка у першому турі зіграла 2:2 проти Еспаньйола.

У Барселони менш райдужна ситуація. Підопічні Хаві Ернандеса у першому турі чемпіонату грали проти Райо Вальєкано та обійшлися без забитих голів. На "синьо-гранатових" чиниться величезний тиск через дії клубу на трансферному ринку і стосовно вже наявних футболістів. Після активації ряду важелів Барселона нарешті змогла заявити на сезон новачків. Тепер подивимося, чи допоможуть вони досягти результату.

Атлетіко привчив нас до акуратних перемог з мінімальною перевагою в рахунку, однак у першому турі команда Дієго Сімеоне розгромила Хетафе з рахунком 3:0. Враховуючи відсутність великої кількості трансферів у Реала і плутанину у складі Барселони, "матрацники" можуть спробувати замахнутися на чемпіонський титул. Заявку на це потрібно робити вже зараз – проти Вільярреалу буде дуже важко.

Останній матч Маліновського за Аталанту?

Український півзахисник досить різко з'явився у трансферних зведеннях і вже найближчим часом може змінити клубну прописку. Серед претендентів на Руслана Малиновського є кілька клубів з Англії (Тоттенгем, Ноттінгем Форест та Ньюкасл), а також Марсель.

Зважаючи на це, матч проти Мілана може стати останнім для півзахисника у складі "бергамасків". Однак також варто враховувати, що є й інше питання, а чи зіграє Руслан Малиновський взагалі. З'явилася інформація, що він близький до відходу з команди через конфлікт із головним тренером Джан П'єро Гасперіні.

У матчі першого туру українець з'явився на полі на 84 хвилині та відзначився результативною передачею. Що ж, що важливіше для Гасперіні: его чи результат команди?