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До вашої уваги найкращі моменти товариської зустрічі.

Допоки певні європейські клуби займались вирішенням справ на внутрішній чи міжнародних аренах, каталонська Барселона та англійський Манчестер Сіті вирішили провести між собою товариську гру іміджевого значення.

Хосеп Гвардіола привіз на Камп Ноу далекий від основного стартовий склад, утім Хаві його там чекав зі схожою пропозицією, тож гра виявилась досить експериментальною за власним сценарієм.

Гості відкрили рахунок посеред першого тайму зусиллями літнього новачка Хуана Альвареса, проте майже одразу отримали гол у відповідь від П’єра-Емеріка Обамеянга.

Достатньо довгий час після перерви командам не вдавалось прийти до чергових забитих м’ячів, однак зрештою Френкі де Йонг порушив гольове мовчання, після чого ми побачили миттєву відповідь від Кола Палмера, до якої згодом долучились Мемфіс Депай та Ріяд Марез, якій і встановили остаточний нічийний рахунок.

Огляд матчу:

Барселона — Манчестер Сіті 3:3

Голи: Обамеянг, 29, де Йонг, 66, Депай, 79 — Альварес, 21, Палмер, 70, Марез, 90+9 (пен.)

Барселона: Пенья (Тенас, 81) — Роберто (Дест, 81), Кунде (Крістенсен, 81), Піке (Гарсія, 57), Альба (Бальде, 57) — Кесс’є (Гаві, 57), Бускетс (П’янич, 72), де Йонг (Торре, 72) — Рафінья (Абде, 72), Обамеянг (Депай, 57), Торрес (Фаті, 46).

Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс (Канселу, 46), Вокер (Стоунз, 46), Діаш (Мбете, 64), Гомес (Вілсон-Есбранд, 46) — Сілва (де Брюйне, 64), Філліпс (Родрі, 57), Палмер — Марез, Альварес (Голанд, 72), Фоден (Гюндоган, 65).

Попередження: Палмер.

Джерело: MEGOGO.