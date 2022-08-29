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Українець має повернутись у Бельгію незабаром.

Нападник збірної України та португальської Бенфіки знаходиться за крок до трансферу у бельгійський Брюгге.

Як повідомляє видання Record, Брюгге має заплатити португальському гранду 16 мільйонів євро за форварда.

Ще три мільйони євро Бенфіка може отримати бонусами. Якщо трансфер все ж здійсниться, він буде рекордним за сумою в історії Брюгге.

До цього найвищою сумою переходу гравця в Брюгге був трансфер Рафаеля Оньєдіки, який відбувся напередодні за 10 мільйонів євро з Мідтьюлланнда.

Нагадаємо, що у 2021 році Яремчук переходив у Бенфіку з Гента за 17 мільйонів євро.