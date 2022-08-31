Команда буде боротися за вихід до плей-офф.
Молодіжна команда Руху, фото Рух
31 серпня 2022, 14:43
У рамках церемонії жеребкування першого раунду Юнацької ліги УЄФА Рух дізнався свого майбутнього суперника.
Українська команда зіграє проти представника Польщі – Заглембе із Любліна. Перший матч Рух проведе на своєму полі.
Рух кваліфікувався в турнір як переможець молодіжного чемпіонату України. Більше представників нашої країни немає.
Перша гра відбудеться вже 14 вересня, тоді як виїзний матч для Руху пройде 5 жовтня.
Якщо Руху вдасться пройти Заглембе, далі команду чекає протистояння з переможцем пари Чіксерда (Румунія) / Галатасарай (Туреччина).
Нагадаємо, що раніше став відомий розклад Шахтаря на груповому етапі Ліги чемпіонів.