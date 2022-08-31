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Команда буде боротися за вихід до плей-офф.

У рамках церемонії жеребкування першого раунду Юнацької ліги УЄФА Рух дізнався свого майбутнього суперника.

Українська команда зіграє проти представника Польщі – Заглембе із Любліна. Перший матч Рух проведе на своєму полі.

Рух кваліфікувався в турнір як переможець молодіжного чемпіонату України. Більше представників нашої країни немає.

Перша гра відбудеться вже 14 вересня, тоді як виїзний матч для Руху пройде 5 жовтня.

Якщо Руху вдасться пройти Заглембе, далі команду чекає протистояння з переможцем пари Чіксерда (Румунія) / Галатасарай (Туреччина).

Нагадаємо, що раніше став відомий розклад Шахтаря на груповому етапі Ліги чемпіонів.