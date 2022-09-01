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34-річний футболіст продовжить кар'єру у другому дивізіоні чемпіонату Кіпру.

Микола Морозюк залишив Чорноморець та перейшов у ФК Красава, повідомляє Transfermarkt.

34-річний футболіст покинув Чорноморець, не зігравши за "моряків" жодного матчу.

До одеської команди останнім клубом Морозюка був турецький Різеспор.

За ФК Красава виступають вже два українські футболісти — Віталій Квашук та Євген Будник.

Президентом ФК Красава є Євген Савін – російський відеоблогер. Його клуб виступав у ФНЛ Росії, проте через політичні погляди блогера клуб вимушено переїхав до Кіпру і поточний сезон проведе в другому дивізіоні країни.