34-річний футболіст продовжить кар'єру у другому дивізіоні чемпіонату Кіпру.
МИКОЛА МОРОЗЮК, ФК РІЗЕСПОР
01 вересня 2022, 16:25
Микола Морозюк залишив Чорноморець та перейшов у ФК Красава, повідомляє Transfermarkt.
34-річний футболіст покинув Чорноморець, не зігравши за "моряків" жодного матчу.
До одеської команди останнім клубом Морозюка був турецький Різеспор.
За ФК Красава виступають вже два українські футболісти — Віталій Квашук та Євген Будник.
Президентом ФК Красава є Євген Савін – російський відеоблогер. Його клуб виступав у ФНЛ Росії, проте через політичні погляди блогера клуб вимушено переїхав до Кіпру і поточний сезон проведе в другому дивізіоні країни.