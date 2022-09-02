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Селтік закупився перед виступами у ЛЧ.

Селтік оформив оренду датського півзахисника Олівера Абільдгора — повідомляє офіційний сайт шотландського клубу.

Гравець, котрий має на рахунку один виступ за збірну Данії, проведе рік на Селтік-Парку, після чого повернеться до казанського Рубіну.

Минулого сезону він забив один гол та віддав три асисти у 22 матчах в усіх турнірах.

До речі, Шахтар вже встиг пересіктися із Абільдгором.

У лютому 2017 року в рамках Atlantic Cup "гірники" під керівництвом Пауло Фонсеки розбили його Ольборг у товариському матчі з рахунком 3:0.